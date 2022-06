La sentenza definitiva di Lucio Caracciolo in tv: "Vi dico quando finirà davvero la guerra in Ucraina", tutto chiaro (Di giovedì 2 giugno 2022) A Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber (e momentaneamente da Giovanni Floris), Lucio Caracciolo, direttore di Limes non usa giri di parole e parla della guerra in Ucraina in modo chiaro e preciso. Caracciolo prova a tracciare uno scenario per la fine dei combattimenti e a suo parere la guerra potrebbe finire in un solo modo: quando finiranno o i combattenti o le munizioni. Il direttore di Limes infatti spiega così la sua posizione: "I russi non si ritireranno perché glielo dice qualcuno e non lo faranno nemmeno gli ucraini". Poi Caracciolo entra nel merito e argomenta: "Io credo che questa guerra può finire solo in un modo, quando non ci saranno munizioni. La Russia in questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) A Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber (e momentaneamente da Giovanni Floris),, direttore di Limes non usa giri di parole e parla dellainin modoe preciso.prova a tracciare uno scenario per la fine dei combattimenti e a suo parere lapotrebbe finire in un solo modo:finiranno o i combattenti o le munizioni. Il direttore di Limes infatti spiega così la sua posizione: "I russi non si ritireranno perché glielo dice qualcuno e non lo faranno nemmeno gli ucraini". Poientra nel merito e argomenta: "Io credo che questapuò finire solo in un modo,non ci saranno munizioni. La Russia in questo ...

