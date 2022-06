La scuola della Next Generation: l’energia “vulcanica” dell’I. C. 3 “De Curtis – Ungaretti” di Ercolano (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 6 minutiErcolano (Na) – La pasticceria diventa 3D. Il viaggio di Ulisse rivive attraverso un robottino di forma sferica programmato con un software, che si muove tra sirene, Ciclopi, Maga Circe, fino a fare ritorno ad Itaca pilotato attraverso un tablet. E ancora la simulazione dell’eruzione del Vesuvio realizzata dai bambini della scuola dell’Infanzia, gli esperimenti di Fisica per dimostrare l’esistenza dell’aria, l’Astronomia e il sistema solare. Anche la musica diventa digitale con l’utilizzo di tecnologie informatiche e dell’Intelligenza artificiale, mentre la produzione del miele diventa un processo di Coding. Nello “Scratch Lab” la multimedialità è applicata ai cartoon per insegnare le energie rinnovabili e il riciclo. Intanto il profumo di biscotti invade l’aria: i forni sono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 6 minuti(Na) – La pasticceria diventa 3D. Il viaggio di Ulisse rivive attraverso un robottino di forma sferica programmato con un software, che si muove tra sirene, Ciclopi, Maga Circe, fino a fare ritorno ad Itaca pilotato attraverso un tablet. E ancora la simulazione dell’eruzione del Vesuvio realizzata dai bambininfanzia, gli esperimenti di Fisica per dimostrare l’esistenza dell’aria, l’Astronomia e il sistema solare. Anche la musica diventa digitale con l’utilizzo di tecnologie informatiche entelligenza artificiale, mentre la produzione del miele diventa un processo di Coding. Nello “Scratch Lab” la multimedialità è applicata ai cartoon per insegnare le energie rinnovabili e il riciclo. Intanto il profumo di biscotti invade l’aria: i forni sono ...

