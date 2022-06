Johnny Depp vince: giustizia fatta, fans in delirio. Donne e MeToo scaricano la Heard. Lei farà ricorso (Di giovedì 2 giugno 2022) Alla fine giustizia è fatta. Il team di legali di Johnny Depp ha saputo far valere le ragioni dell’attore americano, diffamato. Umiliato e persino “picchiato” e ferito dalla ex moglie Amber Heard. O almeno, questo hanno raccontato e dimostrato sei settimane di testimonianze. Video. Registrazioni audio. Verbali di polizia. Referti ospedalieri. Ricordi e… chi più ne ha, più ne metta. Dunque, per quanto difficile ed estenuante possa essere stato il lavoro dei giurati impegnati al Fairfax County Circuit Court in Virginia, il verdetto parla chiaro. La giuria, dopo aver ascoltato esperti, giornalisti, agenti, medici, psichiatri, terapisti, membri della famiglia, e personale che ha lavorato e trascorso del tempo con l’ex coppia, non ha avuto dubbi. E all’unanimità ha decretato un verdetto a favore del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 giugno 2022) Alla fine. Il team di legali diha saputo far valere le ragioni dell’attore americano, diffamato. Umiliato e persino “picchiato” e ferito dalla ex moglie Amber. O almeno, questo hanno raccontato e dimostrato sei settimane di testimonianze. Video. Registrazioni audio. Verbali di polizia. Referti ospedalieri. Ricordi e… chi più ne ha, più ne metta. Dunque, per quanto difficile ed estenuante possa essere stato il lavoro dei giurati impegnati al Fairfax County Circuit Court in Virginia, il verdetto parla chiaro. La giuria, dopo aver ascoltato esperti, giornalisti, agenti, medici, psichiatri, terapisti, membri della famiglia, e personale che ha lavorato e trascorso del tempo con l’ex coppia, non ha avuto dubbi. E all’unanimità ha decretato un verdetto a favore del ...

