Johnny Depp vince contro Amber Heard e festeggia in un pub: 'Ora mi riprendo la... (Di giovedì 2 giugno 2022) 'Ora mi riprendo la mia vita'. Così Johnny Depp ha commentato il verdetto finale del processo contro Amber Heard . L'ex Pirata dei Caraibi ha vinto, e dovrà essere ripagato 10 milioni di dollari dall'... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 2 giugno 2022) 'Ora mila mia vita'. Cosìha commentato il verdetto finale del processo. L'ex Pirata dei Caraibi ha vinto, e dovrà essere ripagato 10 milioni di dollari dall'...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - trash_italiano : I membri della giuria hanno stabilito che Johnny Depp dovrebbe ricevere 15 milioni di dollari come risarcimento, me… - Mimmaaaaaa1 : RT @perchetendenzat: “ #JohnnyDepp “: perché ha vinto il processo contro la sua ex moglie #AmberHeard Decaduti tutti i capi d'imputazio… - Pamela45418688 : RT @SkyTG24: La giuria del processo per diffamazione #JohnnyDepp contro #AmberHeard a #Fairfax, in Virginia, ha raggiunto un verdetto e ha… -