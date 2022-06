Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi svela un retroscena sul fratello Edoardo e Soleil Sorge (Di giovedì 2 giugno 2022) Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Guendalina Tavassi ha parlato dell’arrivo di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 2022, dove si trova ancora sua fratello Edoardo, che nel frattempo si è riavvicinato a Mercedesz Henger. La Tavassi, infatti, ha dichiarato che l’uomo è “pazzo di Soleil”, dunque sarà certamente destabilizzato dallo sbarco della nuova naufraga, che sarà accompagnata da un’altra nuova concorrente, Vera Gemma. “Mercedesz? Non mi fido! Soprattutto perché dice che gli piace Edoardo anche con quel ciuffetto che ha dietro…” ha dichiarato Guendalina. “Il problema più grande è che ho letto che dovrebbe entrare Soleil. Edoardo è innamorato ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 giugno 2022) Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5,ha parlato dell’arrivo diall’dei2022, dove si trova ancora sua, che nel frattempo si è riavvicinato a Mercedesz Henger. La, infatti, ha dichiarato che l’uomo è “pazzo di”, dunque sarà certamente destabilizzato dallo sbarco della nuova naufraga, che sarà accompagnata da un’altra nuova concorrente, Vera Gemma. “Mercedesz? Non mi fido! Soprattutto perché dice che gli piaceanche con quel ciuffetto che ha dietro…” ha dichiarato. “Il problema più grande è che ho letto che dovrebbe entrareè innamorato ...

