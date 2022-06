In bici contro una malattia rara - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 2 giugno 2022) In bici per sostenere l'associazione dei Bambini della Luna: stamani l'atleta Gabriele Lovati dà il via da Vitereta, suo paese natale, al lungo viaggio attraverso la Via Francigena in bici per ... Leggi su lanazione (Di giovedì 2 giugno 2022) Inper sostenere l'associazione dei Bambini della Luna: stamani l'atleta Gabriele Lovati dà il via da Vitereta, suo paese natale, al lungo viaggio attraverso la Via Francigena inper ...

In bici contro una malattia rara - Cronaca - lanazione.it In bici per sostenere l'associazione dei Bambini della Luna: stamani l'atleta Gabriele Lovati dà il via da Vitereta, suo paese natale, al lungo viaggio attraverso la Via Francigena in bici per sensibilizzare tutti sulla malattia Xeroderma pigmentoso. Raggiungerà Canterbury facendo tappa anche al CNR di Pavia, uno dei centri all'avanguardia per lo studio della malattia. Chi vuole, ...