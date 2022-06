Il “Ravello Festival” riparte venerdì 8 luglio con l’Orchestra del San Carlo (Di giovedì 2 giugno 2022) Presentata alla stampa la 70esima edizione del Ravello Festival 2022, con grandi direttori e un programma molto interessante. Si parte l’8 luglio con il concerto dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli diretta da Juraj Val?uha. Il “Ravello Festival” quest’anno compie 70 anni, un lusinghiero e invidiabile traguardo per una delle manifestazioni più belle e Leggi su 2anews (Di giovedì 2 giugno 2022) Presentata alla stampa la 70esima edizione del2022, con grandi direttori e un programma molto interessante. Si parte l’8con il concerto deldel Teatro Sandi Napoli diretta da Juraj Val?uha. Il “” quest’anno compie 70 anni, un lusinghiero e invidiabile traguardo per una delle manifestazioni più belle e

