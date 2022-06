Il comunicato di Johnny Depp dopo aver vinto contro Amber Heard (Di giovedì 2 giugno 2022) Johnny Depp può finalmente festeggiare, la giuria gli ha dato ragione, l’attore ha vinto contro l’ex moglie Amber Heard, adesso può tornare alla vita. Lo fa iniziando da un comunicato. dopo essere stato diffamato dalla donna che ha amato, dopo il processo, dopo aver vinto, Johnny Depp per la prima volta ne parla su Instagram lo fa scrivendo come è cambiata la sua vita, quella dei suoi figli e di chi gli è stato vicino in questi sei lunghi anni. E’ il suo grazie a chi ha creduto sempre in lui ma è anche la sua voglia di mettere fine a ciò che ha dovuto subire, non prima però di avere detto con chiarezza che le accuse di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 giugno 2022)può finalmente festeggiare, la giuria gli ha dato ragione, l’attore hal’ex moglie, adesso può tornare alla vita. Lo fa iniziando da unessere stato diffamato dalla donna che ha amato,il processo,per la prima volta ne parla su Instagram lo fa scrivendo come è cambiata la sua vita, quella dei suoi figli e di chi gli è stato vicino in questi sei lunghi anni. E’ il suo grazie a chi ha creduto sempre in lui ma è anche la sua voglia di mettere fine a ciò che ha dovuto subire, non prima però die detto con chiarezza che le accuse di ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: “La verità non muore mai, ora mi riprendo la mia vita”. #JohnnyDepp in un lungo comunicato festeggia l’esito del processo cont… - vparadisitalia : RT @fanpage: “La verità non muore mai, ora mi riprendo la mia vita”. #JohnnyDepp in un lungo comunicato festeggia l’esito del processo cont… - GIORGINODJ : RT @fanpage: “La verità non muore mai, ora mi riprendo la mia vita”. #JohnnyDepp in un lungo comunicato festeggia l’esito del processo cont… - grimmiegirll : RT @fanpage: “La verità non muore mai, ora mi riprendo la mia vita”. #JohnnyDepp in un lungo comunicato festeggia l’esito del processo cont… - MariannaPrato : RT @fanpage: “La verità non muore mai, ora mi riprendo la mia vita”. #JohnnyDepp in un lungo comunicato festeggia l’esito del processo cont… -