Highlights Ruud-Rune 6-1 4-6 7-62 6-3 | ottavi di finale Roland Garros 2022 VIDEO

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ilcon glidel match6-1 4-6 7-6(2) 6-3, valido per i quarti didel. Il norvegese rischia di complicarsi la vita, ma alla fine riesce a prevalere sul classe 2003 ed a qualificarsi per la sua prima semia livello slam. Ad attenderlo troverà Marin Cilic, contro cui ha vinto entrambi i precedenti. Ecco quindi i migliori punti della partita. SportFace.

Il video degli highlights di Rublev - Cilic 7 - 5 3 - 6 4 - 6 6 - 3 6 - 7(2), partita valida per i quarti di finale del Roland Garros 2022. Quinta sconfitta su altrettanti quarti di finale slam invece per Rublev, ad un passo dal successo. A trionfare è il croato, che vince un match finale. Il video con gli highlights del match tra Holger Rune e Stefanos Tsitsipas, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Una partita che ha visto il danese battere il numero 4 del ranking mondiale.