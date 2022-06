Giuseppe Perrone: da 30 anni in carcere, l’ergastolano si laurea per la quarta volta (Di giovedì 2 giugno 2022) Una storia di riconciliazione grazie allo studio e la cultura. È quella di Giuseppe Perrone, l’ergastolano che da quando è entrato in carcere 30 anni fa (nel gennaio 1993) ha conseguito ben quattro lauree, l’ultima delle quali ottenuta pochi giorni fa all’Università di Tor Vergata di Roma, con una tesi in Editoria, informazione e comunicazione dal titolo “Gli abissi di una pena: a partire da Primo Levi”. Il punteggio ottenuto dal dottor Perrone? 110 e lode. Giuseppe Perrone, l’ergastolano ottiene la quarta laurea all’Università Tor Vergata di Roma Chi è Giuseppe Perrone? Giuseppe Perrone, 56 anni, è originario di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 2 giugno 2022) Una storia di riconciliazione grazie allo studio e la cultura. È quella diche da quando è entrato in30fa (nel gennaio 1993) ha conseguito ben quattro lauree, l’ultima delle quali ottenuta pochi giorni fa all’Università di Tor Vergata di Roma, con una tesi in Editoria, informazione e comunicazione dal titolo “Gli abissi di una pena: a partire da Primo Levi”. Il punteggio ottenuto dal dottor? 110 e lode.ottiene laall’Università Tor Vergata di Roma Chi è, 56, è originario di ...

Advertising

Luce_news : Giuseppe Perrone: da 30 anni in carcere, l’ergastolano si laurea per la quarta volta - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Quarta laurea e 110 e lode per il salentino Giuseppe Perrone, all'ergastolo per omicidio - antoniorosato72 : Quarta laurea e 110 e lode per il salentino Giuseppe Perrone, all'ergastolo per omicidio. Il 56enne di Trepuzzi, da… - CapaGira : RT @LaGazzettaWeb: Quarta laurea e 110 e lode per il salentino Giuseppe Perrone, all'ergastolo per omicidio - LaGazzettaWeb : Quarta laurea e 110 e lode per il salentino Giuseppe Perrone, all'ergastolo per omicidio -