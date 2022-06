Elezioni regionali in Sicilia, le primarie del centrosinistra avanti tra le frenate: un tavolo per decidere se si vota via app anche ai gazebo (Di giovedì 2 giugno 2022) Stop and go. Questa l’andatura delle primarie di coalizione del centrosinistra in Sicilia. Mercoledì sera è stato approvato il regolamento. Ma a dare il via libera era stato solo il tavolo tecnico e non quello politico, questo il chiarimento del giorno. Dopo l’annuncio, dunque, una nuova frenata, stavolta solo per questioni tecniche. Era già successo dopo l’incontro a quattro tra Enrico Letta, Giuseppe Conte, Nuccio Di Paola e Anthony Barbagallo (i due responsabili regionali di M5s e Pd) a casa dell’ex presidente del Consiglio: avevano trovato l’accordo ma le indiscrezioni trapelate hanno spinto verso l’alt, soprattutto da parte del M5s. Stavolta c’è un passaggio nel comunicato unitario che non è andato giù al Partito democratico, ovvero che si voterà in forma telematica pure ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Stop and go. Questa l’andatura delledi coalizione delin. Mercoledì sera è stato approvato il regolamento. Ma a dare il via libera era stato solo iltecnico e non quello politico, questo il chiarimento del giorno. Dopo l’annuncio, dunque, una nuova frenata, stavolta solo per questioni tecniche. Era già successo dopo l’incontro a quattro tra Enrico Letta, Giuseppe Conte, Nuccio Di Paola e Anthony Barbagallo (i due responsabilidi M5s e Pd) a casa dell’ex presidente del Consiglio: avevano trovato l’accordo ma le indiscrezioni trapelate hanno spinto verso l’alt, soprattutto da parte del M5s. Stavolta c’è un passaggio nel comunicato unitario che non è andato giù al Partito democratico, ovvero che si voterà in forma telematica pure ai ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni regionali in Sicilia, le primarie del centrosinistra avanti tra le frenate: un tavolo per decidere se si v… - leoramagini2000 : @ComunistaRosso Sepolti dopo le regionali in Toscana Eccoli mentre tornano nel pianeta da dove sono venuti il giorn… - LaNotiziaQuoti : Nel Pd, tanto per non farsi mancare nulla, già circolano i nomi dei prossimi candidati alle elezioni regionali. Sor… - pierlazzaroni : @byoblu Il partito cristallo alle elezioni regionali di gennaio 2022 ha ottenuto lo 0,13% dei voti. La dice lunga s… - Pradivio : RT @MiTomorrow: Per la prima volta dopo anni Regione Lombardia sembra contendibile per il centrosinistra... ?? #milano #regionali @Fontana… -