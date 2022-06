“Ecco il teletrasporto di informazioni”, lo studio su Nature che ci avvicina a una rete internet per il futuro più sicura (Di giovedì 2 giugno 2022) Alla parola “teletrasporto” gli affezionati di fantascienza penseranno subito al Capitano Kirk e al Signor Scotty della nave stellare Enterprise nella serie Star Trek, dove esseri umani, alieni e oggetti potevano essere dematerializzati e rimaterializzati a piacere anche a grandi distanze tra il punto di partenza e di arrivo. Non si tratta di risultati così “esotici”, ma certo il teletrasporto di cui giunge notizia porta comunque la fantasia in avanti verso un futuro di potenzialità comunque incredibili per tutta l’umanità. Un team di ricercatori dei Paesi Bassi, infatti della Delft University of Technology e della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research ha riportato sulla prestigiosa rivista Nature di essere riuscito ad ottenere il teletrasporto di informazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Alla parola “” gli affezionati di fantascienza penseranno subito al Capitano Kirk e al Signor Scotty della nave stellare Enterprise nella serie Star Trek, dove esseri umani, alieni e oggetti potevano essere dematerializzati e rimaterializzati a piacere anche a grandi distanze tra il punto di partenza e di arrivo. Non si tratta di risultati così “esotici”, ma certo ildi cui giunge notizia porta comunque la fantasia in avanti verso undi potenzialità comunque incredibili per tutta l’umanità. Un team di ricercatori dei Paesi Bassi, infatti della Delft University of Technology e della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research ha riportato sulla prestigiosa rivistadi essere riuscito ad ottenere ildi...

Advertising

MadagioPepe : RT @beppe_grillo: Non è fantascienza: l’ologramma di un medico è stato teletrasportato nello spazio per far visita agli astronauti. Ecco qu… - hiddlesthug : Vedendo foto di gente che si prepara all'etna comics ho voluto provare a vedere per scendere e rip ecco perché vorr… -

Ecco come il tuo gatto sa perfettamente dove ti trovi quando non sei a casa! Gli osservatori hanno notato quanto fossero sorpresi i gatti dall'apparentemente inspiegabile "teletrasporto" dei suoni da un luogo all'altro , valutando il loro livello di sorpresa su una scala da 0 ... Salt and Sacrifice - Recensione ... ma di regioni separate tra loro con un hub centrale raggiungibile tramite teletrasporto), si ... Ecco, in questo secondo Salt si sente la mancanza di uno stratagemma del genere, quando si arriva nell'... Il Fatto Quotidiano Gli osservatori hanno notato quanto fossero sorpresi i gatti dall'apparentemente inspiegabile "" dei suoni da un luogo all'altro , valutando il loro livello di sorpresa su una scala da 0 ...... ma di regioni separate tra loro con un hub centrale raggiungibile tramite), si ..., in questo secondo Salt si sente la mancanza di uno stratagemma del genere, quando si arriva nell'... “Ecco il teletrasporto di informazioni”, lo studio su Nature che ci avvicina a una rete internet…