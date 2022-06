E Belen Rodriguez che dice? Come beccano Spinalbese, ormone impazzito (Di giovedì 2 giugno 2022) Antonino Spinalbese ha già dimenticato Belen? La storia tra i due, che hanno avuto anche una figlia insieme, Luna Marì, è giunta al capolinea qualche mese fa. Adesso lei avrebbe ricominciato a frequentare il suo ex marito, Stefano De Martino, mentre lui - dopo un periodo da single - avrebbe iniziato una nuova relazione con Helena Prestes, una modella brasiliana di 32 anni. Il settimanale Chi li ha paparazzati mentre erano insieme a Milano. Nelle foto, i due sono seduti al tavolino di un bar e si lasciano andare a baci appassionati. Pare che facciano coppia da circa un mese. Lei è modella, travel blogger, insegnante di yoga e giocatrice di basket. Nonostante sia nata in un quartiere difficile a San Paolo del Brasile, la 32enne è riuscita comunque a farsi strada. Ed è un volto noto anche perché - Come riporta TgCom24 - ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Antoninoha già dimenticato? La storia tra i due, che hanno avuto anche una figlia insieme, Luna Marì, è giunta al capolinea qualche mese fa. Adesso lei avrebbe ricominciato a frequentare il suo ex marito, Stefano De Martino, mentre lui - dopo un periodo da single - avrebbe iniziato una nuova relazione con Helena Prestes, una modella brasiliana di 32 anni. Il settimanale Chi li ha paparazzati mentre erano insieme a Milano. Nelle foto, i due sono seduti al tavolino di un bar e si lasciano andare a baci appassionati. Pare che facciano coppia da circa un mese. Lei è modella, travel blogger, insegnante di yoga e giocatrice di basket. Nonostante sia nata in un quartiere difficile a San Paolo del Brasile, la 32enne è riuscita comunque a farsi strada. Ed è un volto noto anche perché -riporta TgCom24 - ha ...

