Cesare Cremonini in crisi con la fidanzata? Il gossip (Di giovedì 2 giugno 2022) Cesare Cremonini è uno dei cantanti italiani più apprezzati in assoluto e tutte le sue numerose canzoni d'amore fanno sognare ogni giorno milioni di persone. L'ex leader dei Lunapop, però, starebbe attraversando un momento non troppo sereno dal punto di vista amoroso. Il settimanale OGGI in edicola il 2 giugno 2022, rivela infatti che Cesare Cremonini e la fidanzata Martina Maggiore sarebbero in crisi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere su questa presunta crisi tra i due fidanzati. Cesare Cremonini e Martina Maggiore sono in crisi? La storia d'amore tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore, a quanto pare, sta attraversando un momento davvero delicato.

