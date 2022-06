“Addio, eri il migliore”. Claudio Bisio in lutto, un dolore che toglie il fiato: il triste annuncio (Di giovedì 2 giugno 2022) Claudio Bisio in lutto. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per l’attore e conduttore televisivo. Non c’è solamente lui a piangerlo, infatti quando tutti hanno letto della dipartita di questa persona, la commozione ha preso subito il sopravvento. Ovviamente nessuno si aspettava che potesse accadere una cosa del genere, ma prematuramente se n’è andato per sempre lasciando anche il comico in uno stato di totale tristezza. Significative le parole scritte da Bisio. Purtroppo quello di Claudio Bisio non è l’unico lutto di questi giorni. Anche la giornalista e giurata di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha dovuto dare un Addio. In particolare, al suo amato cane: “Sarai in ogni paperella, pan di stelle, pizza ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 giugno 2022)in. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per l’attore e conduttore televisivo. Non c’è solamente lui a piangerlo, infatti quando tutti hanno letto della dipartita di questa persona, la commozione ha preso subito il sopravvento. Ovviamente nessuno si aspettava che potesse accadere una cosa del genere, ma prematuramente se n’è andato per sempre lasciando anche il comico in uno stato di totalezza. Significative le parole scritte da. Purtroppo quello dinon è l’unicodi questi giorni. Anche la giornalista e giurata di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha dovuto dare un. In particolare, al suo amato cane: “Sarai in ogni paperella, pan di stelle, pizza ...

