Addio al bollo auto dal 31 ottobre Occhio a questa frase | ecco come stanno davvero le cose

(Di giovedì 2 giugno 2022) "aldal 31".negli ultimi tempi gira parecchio sul web vendendo un'illusione a milioni di contribuenti che sperano nella revoca della tassamobilistica. Ma c'è qualcosa di vero in tutto ciò? Proviamo a fare chiarezza e a capirele. Di fatto al 31del 2021 scadeva il termine per sanare con il saldo e stralcio le posizioni di quei contribuenti che hanno una cartella non pagata con una data che va dal 2000 al 2010. Un provvedimento inserito nel decreto Sostegni bis del 22 luglio 2021. Una agevolazione prevista per tutte le cartelle esattoriali non superiori ai 5000 euro. E dunque in questo pacchetto ...

Advertising

TG24info : Focus – #Bollo auto addio? E’ una chimera. Attenzione alle fake, si rischiano | - RedaFree_it : ?Il #bolloauto potrebbe cessare di esistere dal prossimo 31 Ottobre ?? Quanto c’è di vero. #Italia #Draghi… - infoiteconomia : Bollo auto addio in queste Regioni | L’assurdo caso del Superbonus | In pensione a 58 anni -

L'importo del canone è stabilito da ogni rispettivo ente territoriale. Solo alcune categorie, come i veicoli elettrici oppure ibridi o le auto d'epoca, godono di riduzioni sulauto, che variano per ogni dipartimento. Ma attenzione, le disposizioni regionali in materia prevedono specifiche agevolazioni che non tutti conoscono. Le persone con disabilità riconosciuta ...Insomma:costi di acquisto e manutenzione,e assicurazione, spese per parcheggi e garage, ticket delle aree a traffico limitato. Sulla carta è un sogno: ma è davvero possibile vivere ...Il bollo auto è sicuramente una delle tasse più odiate dagli italiani. Anche se inizialmente si parlava di una tassa di circolazione, in realtà si ...Leggi qui tutti i dettagli: In pensione a 58 anni è possibile, la soluzione che in pochi conoscono e perdono l’occasione di prepensionamento Le notizie più lette della settimana riguardano l’esenzione ...