**2 giugno: Meloni, 'viva Italia a testa alta contro ingerenze finanza'** (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Di fronte alle ingerenze dell'alta finanza internazionale e a chi non vede l'ora di poter svendere la sovranità e gli interessi della nostra Nazione, rispondiamo sventolando sempre più in alto il Tricolore. Oggi, 2 giugno, celebriamo la Festa della Repubblica. viva l'Italia a testa alta, sempre”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che assisterà alla Parata militare. Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Di fronte alledell'internazionale e a chi non vede l'ora di poter svendere la sovranità e gli interessi della nostra Nazione, rispondiamo sventolando sempre più in alto il Tricolore. Oggi, 2, celebriamo la Festa della Repubblica.l', sempre”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d', che assisterà alla Parata militare.

