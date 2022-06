Zanetti | “Dybala e Lautaro insieme anche all’Inter? Magari | Paulo è un grandissimo giocatore”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il vicepresidente dell’Inter, Javier, ha parlato di microfoni di Rai Sport prima del match tra Italia ed Argentina. Ecco le sue parole: “Per me è una partita speciale, vivo in Italia da anni. Sarà una partita bellissima, Wembley è uno stadio storico e speriamo che la gente venuta qui possa godersi lo spettacolo. Vedo tanti argentini aspettano questo tipo di partita, possono aiutare a preparare al meglio il Mondiale. Da quando Scaloni è il ct ha avuto una grande crescita. È riuscita a vincere la Copa América dopo tanti anni, credo sia stato importante perché era tantissimo tempo che l’Argentina non vinceva un trofeo importante. L’Italia va affrontata con rispetto: mi dispiace moltissimo che non si sia qualificata per il Mondiale, ma è una grandissima nazionale. Messi,per vincere il ...