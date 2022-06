Vaiolo scimmie: bollettino Ecdc, 202 nuovi casi nell'Ue ++ (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dall'ultimo aggiornamento del 25 maggio sono stati confermati 202 casi di Vaiolo delle scimmie negli Stati membri dell'Ue, compresi Spagna (69), Portogallo (59), Paesi Bassi (20), Germania (16), ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dall'ultimo aggiornamento del 25 maggio sono stati confermati 202didellenegli Stati membri dell'Ue, compresi Spagna (69), Portogallo (59), Paesi Bassi (20), Germania (16), ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Elevato il rischio di trasmissione in estate' .Contagio in contesto stop restrizioni.… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, l'allarme dell'#Oms: 'L'Europa è l'epicentro dell'epidemia, bisogna agire rapidamente'. - repubblica : Vaiolo delle scimmie, sequenziato il genoma completo al policlinico San Matteo di Pavia [di Donatella Zorzetto] - Laura97523076 : Adesso inizia l'ansia per il vaiolo delle scimmie .. e ancora dobbiamo uscire dal covid. Annamo bene - Andrea07676623 : RT @macri9095: Come dice prof #Meluzzi, questo Herpes ( altrimenti detto vaioli delle scimmie), non d altro che la conseguenza di un defici… -