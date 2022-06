Ultime Notizie Roma del 01-06-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 giugno 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco vita si è costituita la zia delle due sorelle e pregiate con l’acido a Napoli da donna 22 anni ha messo di essere l’autrice del insano gesto che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per le nipoti l’attenzione degli investigatori si era già entrata su di lei e dopo essere stata lungamente interrogata in presenza del suo avvocato non ha potuto negare dinanzi le prove evidenti rappresentate il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso che viene contestato in concorso torniamo in Ucraina è ancora la guerra giunta 98o giorno il presidente Vladimir zelenski non intervista ha messo le difficoltà che le truppe di Kiev e stanno incontrando nell’est del paese ogni giorno perdiamo da 60 e i 100 soldati affermato il presidente americano Joe biden intervista a New ...