“U&D”, sorpresa per Lilli Pugliese: l’indiscrezione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ma quante sorprese riserva “Uomini e donne”? La notizia che Lilli Pugliese possa essere la nuova tronista rimbalza ovunque. Non si fa che parlare di questo. Solo poche ore fa la messa in onda della scelta di Luca Salatino. Una decisione che aveva premiato Soraia e che aveva visto Lilli scoppiare in lacrime. A consolarla c’aveva pensato la stessa padrona di casa, che l’ha definita davanti al pubblico una ragazza speciale. «Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata», la spiegazione del tronista. Una scelta densa di pathos, particolarmente sentita. «Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ma quante sorprese riserva “Uomini e donne”? La notizia chepossa essere la nuova tronista rimbalza ovunque. Non si fa che parlare di questo. Solo poche ore fa la messa in onda della scelta di Luca Salatino. Una decisione che aveva premiato Soraia e che aveva vistoscoppiare in lacrime. A consolarla c’aveva pensato la stessa padrona di casa, che l’ha definita davanti al pubblico una ragazza speciale. «Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata», la spiegazione del tronista. Una scelta densa di pathos, particolarmente sentita. «Ho conosciuto la parte più bella di te, unasenza paure, che si è scrollata di dosso tutto ...

