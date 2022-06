Ucraina, Usa: “Kiev non lancerà missili in Russia” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – I missili inviati dagli Usa all’Ucraina sono “esattamente quello di cui hanno bisogno per resistere all’aggressione russa”. Così il vice consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jon Fines, ha difeso la decisione della Casa Bianca di inviare in Ucraina le nuove armi con una gittata media di circa 80 chilometri. Queste armi, ha spiegato intervistato dalla Cnn, “permetteranno agli ucraini di colpire con precisione obiettivi russi nel campo di battaglia. Noi pensiamo che questo corrisponda alle loro esigenze” ha ripetuto Finer parlando del sistema missilistico Himars che permette lanci fino ad 80 chilometri, l’arma con la gittata maggiore finora consegnata da Washington a Kiev. “Gli ucraini ci hanno dato assicurazioni che non useranno questi sistemi missilistici contro ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Iinviati dagli Usa all’sono “esattamente quello di cui hanno bisogno per resistere all’aggressione russa”. Così il vice consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jon Fines, ha difeso la decisione della Casa Bianca di inviare inle nuove armi con una gittata media di circa 80 chilometri. Queste armi, ha spiegato intervistato dalla Cnn, “permetteranno agli ucraini di colpire con precisione obiettivi russi nel campo di battaglia. Noi pensiamo che questo corrisponda alle loro esigenze” ha ripetuto Finer parlando del sistemastico Himars che permette lanci fino ad 80 chilometri, l’arma con la gittata maggiore finora consegnata da Washington a. “Gli ucraini ci hanno dato assicurazioni che non useranno questi sistemistici contro ...

Advertising

GiovaQuez : Per Orsini è Putin che 'devasta' e 'sventra' l'Ucraina, ma i 'massacratori' con 'le mani sporche di sangue' sono gl… - luigidimaio : Ho sentito il collega @SecBlinken. Ribadito sostegno all’Ucraina e la necessità di sforzi crescenti sul tema della… - GiovaQuez : Cacciari: 'L'Europa unita con gli Usa devono chiedere a Putin di aprire un tavolo di trattativa che non includa la… - Faillaluca : RT @strange_days_82: Orsini nuovo attacco a Draghi 'Ha mentito agli italiani' #QuartaRepubblica #Micalessin #Zelensky #Putin #Biden #Donbas… - Nicoletto1 : RT @guiodic: USA: ' L’Ucraina garantisce, non userà i missili Usa in Russia' Beh allora dategli pure la bomba atomica no? -