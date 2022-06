Tumori, quando serve e come si fa la diagnosi molecolare (Di mercoledì 1 giugno 2022) Terapia di precisione. È una parola chiave nella sfida ai Tumori, sia per fare in modo che ogni persona riceva le cure più giuste per la sua malattia e che si possano limitare al minimo gli effetti indesiderati della terapia, sia per evitare spese inutili somministrando farmaci che non servono ad un determinato paziente. Solo che per arrivare a questo obiettivo è necessario conoscere la carta d’identità invisibile della cellule tumorale e quindi occorre la diagnosi molecolare, con la tecnica NGS o Next-Generation Sequencing. Così si può arrivare alle cure “su misura” per ogni caso, quando ovviamente è possibile. A ricordarlo è il Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO) che chiede l’inserimento nei LEA (Livelli essenziali di Assistenza) della profilazione molecolare estesa per i ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 giugno 2022) Terapia di precisione. È una parola chiave nella sfida ai, sia per fare in modo che ogni persona riceva le cure più giuste per la sua malattia e che si possano limitare al minimo gli effetti indesiderati della terapia, sia per evitare spese inutili somministrando farmaci che non servono ad un determinato paziente. Solo che per arrivare a questo obiettivo è necessario conoscere la carta d’identità invisibile della cellule tumorale e quindi occorre la, con la tecnica NGS o Next-Generation Sequencing. Così si può arrivare alle cure “su misura” per ogni caso,ovviamente è possibile. A ricordarlo è il Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO) che chiede l’inserimento nei LEA (Livelli essenziali di Assistenza) della profilazioneestesa per i ...

