Trono Over | che bastonata per Ida | Riccardo si è già consolato con un’altra

Dal Trono Over di UeD è giunta una notizia che ha sconvolto tutti i fan del dating show: il grande amore di Ida Platano, Riccardo Guarnieri, potrebbe essersi già consolato con un'altra. Ecco di cosa si sta parlando in questi ultimi giorni. Ultimi sgoccioli per Uomini e Donne, prima della pausa estiva a cui stiamo tuttora assistendo con trepidazione e suspense. Non a caso si parla più frequentemente della scelta di Luca Salatino, per quanto riguarda il Trono classico ma anche quello Over sta dando grandi soddisfazioni. In particolare, ci si riferisce alla tormentata storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri nonché i loro alti e bassi all'interno del programma.

