Top Gun | Maverick polverizza record al botteghino a velocità supersonica

Per riprendere un classico di Tom Cruise: "Fammi vedere i soldi!". Nei soli primi tre giorni di proiezione, il sequel del film a volo di jet di Cruise, Top Gun: Maverick , ha guadagnato in tutto il mondo quasi quanto il suo predecessore in tutto il suo arco di vita nelle sale. Per la prima volta nella sua carriera, la star action 59enne ha superato la soglia dei 100 milioni di dollari nel weekend di apertura nazionale, incassando finora 134 milioni di dollari, mentre il suo precedente record in tre giorni era di 64,8 milioni di dollari per La guerra dei mondi di Steven Spielberg.

