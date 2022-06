TikTok, la modalità per non essere disturbati cambierà il business dei creator? - Magazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Notifiche sull'app di TikTok TikTok vuole permettere ai suoi utenti di gustarsi i contenuti del social network senza alcuna interferenza. Proprio per questo motivo è in fase di test per alcuni utenti ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Notifiche sull'app divuole permettere ai suoi utenti di gustarsi i contenuti del social network senza alcuna interferenza. Proprio per questo motivo è in fase di test per alcuni utenti ...

Advertising

Adnkronos : #TikTok sperimenta la modalità 'clear mode': per guardare video senza distrazioni come like, commenti e descrizioni… - TuttoTechNet : TikTok sta sperimentando una nuova modalità “senza distrazioni” - techworldaleant : Sempre più utenti stanno ricevendo la modalità essenziale su #TikTok Molti articoli la chiamano modalità senza dist… - pedroelrey : TikTok sta testando una funzione di 'modalità di cancellazione' con utenti selezionati che rimuove nomi utente, did… - StraNotizie : TikTok sta testando una modalità 'senza distrazioni' -