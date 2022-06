Terribile incidente nella notte a Roma: morta 35enne, ferita gravemente la figlia 15enne (Di mercoledì 1 giugno 2022) Terribile incidente questa notte a Roma, ancora sangue sulle strade della Capitale. Poco prima dell’1:00, su via di Boccea, in prossimità di Piazza Giureconsulti, due auto si sono scontrate e sono andate a finire, nella tremenda carambola, su altre due vetture, una che stava per fermarsi e una parcheggiata, che era lì in sosta. La dinamica dell’incidente mortale in via di Boccea Stando a una prima ricostruzione dei caschi bianchi del VII Gruppo Appio, pare che una Toyota Yaris abbia prima urtato una Ford Fiesta in Marcia, poi una Citroen in fermata temporanea. L’auto, poi, si è ribaltata, mentre la Citroen dopo l’urto è andata a finire la corsa su una Mercedes che era lì parcheggiata. Chi è la vittima Ad avere la peggio, purtroppo, la conducente della Toyota Yaris, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022)questa, ancora sangue sulle strade della Capitale. Poco prima dell’1:00, su via di Boccea, in prossimità di Piazza Giureconsulti, due auto si sono scontrate e sono andate a finire,tremenda carambola, su altre due vetture, una che stava per fermarsi e una parcheggiata, che era lì in sosta. La dinamica dell’le in via di Boccea Stando a una prima ricostruzione dei caschi bianchi del VII Gruppo Appio, pare che una Toyota Yaris abbia prima urtato una Ford Fiesta in Marcia, poi una Citroen in fermata temporanea. L’auto, poi, si è ribaltata, mentre la Citroen dopo l’urto è andata a finire la corsa su una Mercedes che era lì parcheggiata. Chi è la vittima Ad avere la peggio, purtroppo, la conducente della Toyota Yaris, ...

Advertising

CorriereCitta : Terribile incidente nella notte a Roma: morta 35enne, ferita gravemente la figlia 15enne - TuttoSuRoma : #Roma, terribile incidente in via di Boccea: un morto - zazoomblog : Roma terribile incidente in via di Boccea: un morto - #terribile #incidente #Boccea: #morto - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Roma, terribile incidente in via di Boccea: un morto - CorriereCitta : Roma, terribile incidente in via di Boccea: un morto -