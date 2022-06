Temptation Island non ci sarà: cosa andrà in onda al suo posto quest’estate (Di mercoledì 1 giugno 2022) Temptation Island non ci sarà: cosa andrà in onda quest’estate al posto del docu-reality dedicato alle coppie. La notizia era nell’aria da diversi mesi, ma ormai sembra essere davvero ufficiale: quest’estate Temptation Island non andrà in onda. E, contrariamente a quanto si era detto inizialmente, pare proprio che il docu-reality di Canale 5 non sarà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 1 giugno 2022)non ciinaldel docu-reality dedicato alle coppie. La notizia era nell’aria da diversi mesi, ma ormai sembra essere davvero ufficiale:nonin. E, contrariamente a quanto si era detto inizialmente, pare proprio che il docu-reality di Canale 5 nonL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

freakingsilence : Mood: uomini e donne in pausa estiva e quest'estate non c'è nemmeno temptation island che si aveva anche stancato m… - giusymc98 : Quest’anno niente temptation island, ma in compenso giugno è iniziato con il botto tra perez e pique. Le cornazze i… - itsmanuelas : Ho detto ai miei che quest'anno non c'è Temptation Island ora sono distrutti - robertina19899 : RT @OhWhatFun__: Non riesco a dire niente perché veramente 3 mesi senza questo programma e temptation island… MARIA PERCHÈ CI ABBANDONI COS… - _iamk____ : Ho appena realizzato che non avremo nemmeno una minima dose di trash con Temptation Island… cosa farò?#uominiedonne -