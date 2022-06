Tare: «Per due volte Lulic ha detto no a cerimonie in suo onore. Mi sarei aspettato almeno un grazie» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ieri, in un’intervista al Corriere dello Sport, Senad Lulic ha attaccato duramente la Lazio. Ha detto di essersi sentito tradito, di aver ricevuto “un calcio in culo” nonostante abbia sempre giocato, anche quando i dolori erano insopportabili. Oggi, sulle colonne dello stesso quotidiano sportivo, gli risponde il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. «Quella parola, tradito, mi ha ferito, non è giusta». Dice che nell’intervista rilasciata ieri dall’ex Lazio «mancano pezzi fondamentali». Racconta che il penultimo anno di Inzaghi alla Lazio, il contratto di Lulic era scaduto e lui si era trasferito con la famiglia in Svizzera. «Prendiamo un caffè, lo informo che la società è pronta a offrirgli un altro anno». In quella stagione, Lulic giocò pochissimo a causa dell’infortunio. «Ci avviamo verso la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ieri, in un’intervista al Corriere dello Sport, Senadha attaccato duramente la Lazio. Hadi essersi sentito tradito, di aver ricevuto “un calcio in culo” nonostante abbia sempre giocato, anche quando i dolori erano insopportabili. Oggi, sulle colonne dello stesso quotidiano sportivo, gli risponde il direttore sportivo della Lazio, Igli. «Quella parola, tradito, mi ha ferito, non è giusta». Dice che nell’intervista rilasciata ieri dall’ex Lazio «mancano pezzi fondamentali». Racconta che il penultimo anno di Inzaghi alla Lazio, il contratto diera scaduto e lui si era trasferito con la famiglia in Svizzera. «Prendiamo un caffè, lo informo che la società è pronta a offrirgli un altro anno». In quella stagione,giocò pochissimo a causa dell’infortunio. «Ci avviamo verso la ...

