Su sanzioni, armi e adesione di Kyiv all’Ue c’è una zavorra franco-tedesca (lo dice pure Draghi) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bruxelles. Con l’embargo graduale e parziale sul petrolio l’Unione europea ha raggiunto un limite di quello che è in grado di fare in termini di sanzioni contro la Russia.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bruxelles. Con l’embargo graduale e parziale sul petrolio l’Unione europea ha raggiunto un limite di quello che è in grado di fare in termini dicontro la Russia.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

marcotravaglio : Quanto tempo perso, quanti morti, distruzioni, orrori, profughi e prigionieri in Ucraina, mentre l’Europa si svenav… - GiovaQuez : Tarquinio: 'Cosa fanno gli americani giocano al default della Russia?'. No, eliminiamo le sanzioni, non inviamo arm… - NicolaPorro : ?? Non bastano le armi e le sanzioni. #Kiev ora chiede di più. E spunta questa foto molto critica verso l'Europa?? - Mary85835083 : RT @DomPer888: Tutti contro la Russia invio di armi all’Ucraina sanzioni blocco di bene conti correnti ecc ecc e poi cosa fa l'Europa prete… - geomsalvatores2 : RT @ErmannoKilgore: #31maggio #Ottoemezzo #Dimartedi aspettiamo l’estate per le sanzioni a #Putin poi però per noi in inverno, Stalingrado… -