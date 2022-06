Sollevamento pesi oggi, Europei 2022: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 1 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Quinto giorno di competizioni in quel di Tirana, città che ospita fino a domenica 5 giugno la centesima edizione dei Campionati Europei 2022 di Sollevamento pesi. Nella giornata odierna assisteremo a due gare, quella della categoria fino a -71 kg femminile, il cui è inizio è pianificato alle ore 17:00, e quella della categoria fino agli -81 kg maschile, programmata per le ore 20:00. Per l’occasione non sarà presente nessun atleta italiano. La spedizione azzurra terminerà infatti il suo Campionato domani 2 giugno, con Nino Pizzolato e Cristiano Ficco impegnati nella -89 kg. Sollevamento pesi, Europei 2022: Angel Rusev si prende l’oro nei -55 kg, secondo Brachi Tutte le competizioni saranno trasmesse in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Quinto giorno di competizioni in quel di Tirana, città che ospita fino a domenica 5la centesima edizione dei Campionatidi. Nella giornata odierna assisteremo a due gare, quella della categoria fino a -71 kg femminile, il cui è inizio è pianificato alle ore 17:00, e quella della categoria fino agli -81 kg maschile,ta per le ore 20:00. Per l’occasione non sarà presente nessun atleta italiano. La spedizione azzurra terminerà infatti il suo Campionato domani 2, con Nino Pizzolato e Cristiano Ficco impegnati nella -89 kg.: Angel Rusev si prende l’oro nei -55 kg, secondo Brachi Tutte le competizioni saranno trasmesse in ...

