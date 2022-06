Smetto quando voglio, i nerd diventano narcos (Di mercoledì 1 giugno 2022) Smetto quando voglio, la divertente commedia con Edoardo Leo, è questa sera sui nostri teleschermi su Rai Movie. Un ironico spaccato sul precariato in Italia, trasformato dal regista Sydney Sibilia in vera e propria avventura di goffi narcos. Smetto quando voglio, la storia di professori precari che si improvvisano criminali Una storia, quella di Smetto quando voglio, che in alcuni casi ricorda alla larga quella del ben più serio Breaking Bad. Un ricercatore talentuoso di nome Pietro Zinni, interpretato da Edoardo Leo, è in grande crisi economica per via dei continui tagli alla ricerca dello stato. Per via dell’inettitudine del decano dell’Università che supervisiona il lavoro dei ricercatori si ritrova con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022), la divertente commedia con Edoardo Leo, è questa sera sui nostri teleschermi su Rai Movie. Un ironico spaccato sul precariato in Italia, trasformato dal regista Sydney Sibilia in vera e propria avventura di goffi, la storia di professori precari che si improvvisano criminali Una storia, quella di, che in alcuni casi ricorda alla larga quella del ben più serio Breaking Bad. Un ricercatore talentuoso di nome Pietro Zinni, interpretato da Edoardo Leo, è in grande crisi economica per via dei continui tagli alla ricerca dello stato. Per via dell’inettitudine del decano dell’Università che supervisiona il lavoro dei ricercatori si ritrova con ...

Advertising

avadesordre : #AdessoInTv SkyComedy #SmettoQuandoVoglio battute passate alla storia x la spassosa commedia acida come un filtro IG - woolfandcoffee : RT @patrochijlles: stasera in tv 'smetto quando voglio' per festeggiare l'inizio del pride month - GuidaTVPlus : 01-06-2022 21:10 #RaiMovie Smetto quando voglio #FilmCommedia,Crimine #StaseraInTV - dvfencelesslwt : che brutto essere cercate solo quando fa comodo, o non essere cercate direttamente ?? lmao mi sono stanca di scriver… - simacheansia : condivido perché la trilogia di smetto quando voglio è geniale -