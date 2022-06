Progetto Erasmus KA229 al Pirandello di Comiso (Di mercoledì 1 giugno 2022) “A small choir for a great Continent”. Progetto Erasmus KA229 dell’istituto comprensivo Luigi Pirandello di Comiso. Una full immersion nella nostra “sicilianità”. “ Uno stupendo scambio di culture e conoscenze tra i nostri ragazzi e quelli di altre nazioni”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari.“Una cinque giorni che ha visto giovani studenti dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Croazia e dalla Grecia – spiega Maria Rita Schembari – grazie al Progetto dell’ Istituto Pirandello, patrocinato dal Comune di Comiso. I nostri ragazzi hanno accompagnato gli studenti stranieri in un tour che li ha messi in condizione di conoscere le nostre tradizioni, gli usi, i costumi, i luoghi e i sapori che caratterizzano la nostra terra e , in particolare, la ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022) “A small choir for a great Continent”.dell’istituto comprensivo Luigidi. Una full immersion nella nostra “sicilianità”. “ Uno stupendo scambio di culture e conoscenze tra i nostri ragazzi e quelli di altre nazioni”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari.“Una cinque giorni che ha visto giovani studenti dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Croazia e dalla Grecia – spiega Maria Rita Schembari – grazie aldell’ Istituto, patrocinato dal Comune di. I nostri ragazzi hanno accompagnato gli studenti stranieri in un tour che li ha messi in condizione di conoscere le nostre tradizioni, gli usi, i costumi, i luoghi e i sapori che caratterizzano la nostra terra e , in particolare, la ...

quotidianodirg : “A small choir for a great Continent”. Progetto Erasmus KA229 dell’istituto comprensivo Luigi Pirandello di...… - olegnailem : RT @Pio_LaTorre: Con il progetto CO4YOU, finanziato da @AgenziaGiovani (Erasmus+), il Centro Pio La Torre e i suoi partner internazionali s… - ScuolaLingue : La #ScuolaInternazionalediLingue in #RepubblicaCeca insieme alla #KurzyZebra per il progetto #Erasmus+?? Get Ready,… - ProgeuAPS : ??????Il nostro progetto #EU4Skills, cofinanziato dal programm Erasmus+, sarà un'occasione formativa volta al potenzia… - Pio_LaTorre : Con il progetto CO4YOU, finanziato da @AgenziaGiovani (Erasmus+), il Centro Pio La Torre e i suoi partner internazi… -