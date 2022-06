Mosca: «Gli Usa dando i razzi a Kiev buttano benzina sul fuoco» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ore 16.30 - Il commento del Cremlino all'annuncio di Biden "Riteniamo che gli Stati Uniti stiano deliberatamente e in modo mirato gettando altra benzina sul fuoco". Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando l'annuncio da parte del presidente americano Joe Biden sul fatto che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici "piu' avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Lo riporta l'agenzia Interfax. "Tali consegne non contribuiscono a risvegliare il desiderio della leadership ucraina di riprendere i colloqui di pace", ha detto Peskov. Leggi su panorama (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ore 16.30 - Il commento del Cremlino all'annuncio di Biden "Riteniamo che gli Stati Uniti stiano deliberatamente e in modo mirato gettando altrasul". Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando l'annuncio da parte del presidente americano Joe Biden sul fatto che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici "piu' avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Lo riporta l'agenzia Interfax. "Tali consegne non contribuiscono a risvegliare il desiderio della leadership ucraina di riprendere i colloqui di pace", ha detto Peskov.

Advertising

Giorgiolaporta : C’è qualcosa che unisce #Santoro e la #Russia: quando facevano comodo ai #comunisti per il fiume di rubli da #Mosca… - fanpage : Matteo Salvini vuole andare a Mosca per parlare con Putin di pace, un ruolo, quello di mediatore, che non gli appar… - Linkiesta : Gli adulti della #Lega hanno capito che è arrivato il momento di commissariare #Salvini Non esiste più il partito… - f64klicso : @alexcampy89 @INGFiore2 @hiryuken @MaxCoenERoth Eddai, su, non dire fesserie, tolta la parte culturale a San Pietro… - DanyRoss70 : RT @rtl1025: ???? Rischi di un'escalation con la #Russia? Per il segretario di Stato #Usa Antony #Blinken il modo 'migliore' per evitarla è c… -