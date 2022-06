Meteo, in arrivo Scipione l'Africano: anche 40/41 gradi al sud Italia. Sole nel ponte del 2 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il sito www.iLMeteo.it conferma che Scipione l'Africano sarà forte ma breve, la sua prepotenza di caldo nordAfricano durerà fino a domenica: già da lunedì dovrebbe ritirarsi leggermente verso i ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il sito www.iL.it conferma chel'sarà forte ma breve, la sua prepotenza di caldo norddurerà fino a domenica: già da lunedì dovrebbe ritirarsi leggermente verso i ...

Advertising

meteoredit : #1giugno Gli ultimi modelli #meteo confermano l'episodio di #caldo intenso in arrivo. ??? ??? Le ultime previsioni:… - HuffPostItalia : Meteo: in arrivo Scipione l'Africano, 40 gradi anche al sud - Movimento_piu : Caldo africano in arrivo: le previsioni meteo in Italia - la Repubblica - vvoxonline : In arrivo l'anticiclone africano: quello del #2giugno sarà un ponte caldissimo - cronachecampane : Meteo Napoli, in arrivo Scipione l'Africano con temperature anche 40-41°C. C Sud Italia #hannibal #meteo #Napoli -