L'Innovation day dell'Eda. Per Borrell è il tempo dell'azione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tecnologia. Ecco la parola al centro della prima edizione del European defence innovation day (Edid22) organizzato dall'Agenzia europea di Difesa (Eda), sotto gli auspici della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea. La prima giornata interamente dedicata al tema dell'innovazione nel settore della Difesa del Vecchio continente, tenuta in formato ibrido da Bruxelles. Un evento reso ancora più rilevante dopo che la guerra in Ucraina ha dimostrato la necessità di implementare una Difesa europea. L'evoluzione tecnologica prosegue a velocità sempre crescenti, e la Difesa deve stare al passo. Ne è un esempio concreto il ricorso a strumenti di guerra ibrida ed elettronica nel corso della guerra tra Russia e Ucraina. Il giro di conferenze e la mostra espositiva dell'Edid22 sono servite a presentare e dimostrare l'eccellenza europea in questi e altri campi della sicurezza e della ...

