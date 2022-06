(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’esplosione di due anni fa ha distrutto i silos del grano, erano le uniche scorte e ora non si possono rimpiazzare

La Stampa

"Quando hai fame e nessuno è al tuo fianco o ti rassegni o provi a scappare via". Susanna Jamgothian vive al quinto piano di una casa di Mar Mikhael, Beirut, che odora ancora di vernice fresca. Per ......guerra quella merce non può essere lasciata lì a marcire mentre il resto del mondo viene. ... Egitto, Indonesia, Bangladesh, Turchia, Tunisia, Marocco, Yemen e. L'Ucraina, inoltre, pesa ... Libano affamato, l'onda lunga della guerra è arrivata anche a Beirut