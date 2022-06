Le "casette dell'amore" per i detenuti erano una bufala (Di mercoledì 1 giugno 2022) In molti, me compreso, sono tornati a parlare del sesso (“l’affettività”) in carcere, sulla scia dello scandalo sollevato da benpensanti, sbirri d’anima, voyeur frustrati, e relativi organi di vociferazione, e raccolto anche infaustamente dal procuratore Gratteri. Be’, era tutta una bufala. Così svelata da Ornella Favero, presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia, su Ristretti Orizzonti. “Ma possibile che nessuno si sia insospettito, leggendo gli articoli che hanno inondato il web sulle ‘casette dell’amore’ per i detenuti?… I segnali di bufala erano inequivocabili: la fonte intanto era sempre la stessa, il quotidiano La Verità, e poi la descrizione del progetto: ‘Le strutture dovranno ospitare ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) In molti, me compreso, sono tornati a parlare del sesso (“l’affettività”) in carcere, sulla sciao scandalo sollevato da benpensanti, sbirri d’anima, voyeur frustrati, e relativi organi di vociferazione, e raccolto anche infaustamente dal procuratore Gratteri. Be’, era tutta una. Così svelata da Ornella Favero, presidentea Conferenza nazionale volontariato giustizia, su Ristretti Orizzonti. “Ma possibile che nessuno si sia insospettito, leggendo gli articoli che hanno inondato il web sulle ‘’ per i?… I segnali diinequivocabili: la fonte intanto era sempre la stessa, il quotidiano La Verità, e poi la descrizione del progetto: ‘Le strutture dovranno ospitare ...

