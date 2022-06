Lazio, che scatto: Mertens è più vicino, il belga pronto ad accettare la proposta dei biancocelesti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il calciomercato è pronto ad entrare sempre di più nel vivo, un pezzo pregiato è sicuramente Dries Mertens. Il belga è ancora uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A, ma nell’ultima stagione non è stato un punto di riferimento per Luciano Spalletti. Il contratto dell’attaccante è in scadenza a giugno e l’ultima offerta del Napoli non è stata considerata all’altezza dal calciatore. Il presidente De Laurentiis ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro, una cifra al ribasso rispetto al contratto attuale da 5 milioni di euro. La risposta di Mertens è stata negativa e altre squadre si sono fiondate sul belga. Il club più vicino ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante è la Lazio, alla ricerca di un calciatore da affiancare a Ciro Immobile. Il nome di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il calciomercato èad entrare sempre di più nel vivo, un pezzo pregiato è sicuramente Dries. Ilè ancora uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A, ma nell’ultima stagione non è stato un punto di riferimento per Luciano Spalletti. Il contratto dell’attaccante è in scadenza a giugno e l’ultima offerta del Napoli non è stata considerata all’altezza dal calciatore. Il presidente De Laurentiis ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro, una cifra al ribasso rispetto al contratto attuale da 5 milioni di euro. La risposta diè stata negativa e altre squadre si sono fiondate sul. Il club piùad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante è la, alla ricerca di un calciatore da affiancare a Ciro Immobile. Il nome di ...

