Lascia la moglie per una 23enne dopo aver vinto alla lotteria | ma è geloso e l’ammazza Condannato

Roma, 1° giu — Da vincitore di un premio milionario alla lotteria a ergastolano. Passerà il resto della sua vita in carcere Michael Todd Hill, 54enne della Carolina del Nord (Usa) che una giuria ha Condannato per omicidio dopo aver ucciso una ragazza di 23anni — per la quale aveva Lasciato la moglie — sparandole un colpo alla nuca a sangue freddo, in una camera di albergo. Vince alla lotteria e spara alla sua donna per gelosia La vita dell'uomo, con un passato di operaio in una centrale nucleare, aveva cambiato direzione nel 2017, dopo aver comprato un gratta e vinci vincente da 10 milioni di dollari. All'epoca aveva manifestato l'intenzione di ritirare il premio, che ...

