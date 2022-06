Advertising

flaviodelfante : Zaniolo si sveglia dal torpore e di testa la appoggia a Pellegrini, che si incunea nella difesa avversaria, entra i… -

Tiscali

La Vushtrria, squadra del campionato del Kosovo, era in lizza per vincere il campionato nella partita contro il Malisheva. La decisione di assegnare un rigore agli avversari ha scatenato l'ira dei ...L' Italia affronta stasera a Londra l' Argentina nella Finalissima 2022 , chela coppa dei campioni Conmebol - Uefa. Mancini deve fare a meno di numerosi potenziali ... Correa, Gonzalez: ... L'arbitro assegna un rigore, per protesta alcuni tifosi strappando via la rete: il video La Vushtrria, squadra del campionato del Kosovo, era in lizza per vincere il campionato nella partita contro il Malisheva. La decisione di ...120' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Mapei Stadium di Reggio Emilia! Trionfa l'Inter Primavera che torna campione d'Italia a quattro anni ...