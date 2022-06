Johnny Depp vince la causa contro Amber Heard | lei lo ha diffamato | la sentenza

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ arrivata oggi lache sancisce la vittoria didella casa per diffamazionela ex moglie. Dopo circa 12 ore di camera di consiglio, il verdetto è stato letto in aula:è stata condannata a pagare all’ex marito ed attore 15 milioni di dollari di danni per averlo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.