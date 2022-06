Advertising

Calciomercato.com

Capitolo finale dedicato alle voci di mercato sualla Juve . Al nazionale croato, in scadenza di contratto a giugno, ricordiamo quella promessa fatta quasi 5 anni fa . Era il 10 settembre ...- La sua doppietta arriva al culmine di una stagione da incorniciare, la migliore in tutta la sua carriera. Finché gioca così, può dire e fare tutto quello che vuole. Anche perché l'Inter ha ... Intermania: Perisic 'scippato', la lezione di Klopp a Conte. Allegri, grazie per il no Comunque vada, sarà un successo., che ha difeso fino all'ultima giornata il titolo di campione d'Italia. Al contrario della(il che non è sempre un male… Leggi ...