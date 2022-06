Incidente mortale in via della Magliana: la vittima è un 51enne (Di mercoledì 1 giugno 2022) Due incidenti mortali a Roma, a distanza di poche ore. Il primo nella notte, intorno all’una, in via di Boccea dove ha perso la vita, nella terribile carambola, una donna di 35 anni, mentre la figlia di 15 che era a bordo con lei è gravissima in ospedale. Il secondo, purtroppo, all’alba di stamattina, alle 5, in via della Magliana, all’altezza del civico 68/a. La dinamica dell’Incidente mortale di oggi in via Magliana Nel terribile scontro, per cause ancora tutte da accertare, sono rimasti coinvolti un motociclo Honda Sh e un’auto Seat Ibiza. Da una prima sommaria ricostruzione, sembrerebbe che i due veicoli si siano scontrati quasi frontalmente, ma visti i danni rilevati sui mezzi coinvolti non è da escludere, tra le tante ipotesi, una velocità sostenuta, forse oltre i limiti consentiti. Chi è la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Due incidenti mortali a Roma, a distanza di poche ore. Il primo nella notte, intorno all’una, in via di Boccea dove ha perso la vita, nella terribile carambola, una donna di 35 anni, mentre la figlia di 15 che era a bordo con lei è gravissima in ospedale. Il secondo, purtroppo, all’alba di stamattina, alle 5, in via, all’altezza del civico 68/a. La dinamica dell’di oggi in viaNel terribile scontro, per cause ancora tutte da accertare, sono rimasti coinvolti un motociclo Honda Sh e un’auto Seat Ibiza. Da una prima sommaria ricostruzione, sembrerebbe che i due veicoli si siano scontrati quasi frontalmente, ma visti i danni rilevati sui mezzi coinvolti non è da escludere, tra le tante ipotesi, una velocità sostenuta, forse oltre i limiti consentiti. Chi è la ...

