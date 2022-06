Da mobilità a spese mediche: l’inflazione ridisegna i consumi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dai consumi domestici alla mobilità, dall’alimentazione allo shopping, dal tempo libero all’assistenza sanitaria: l’inflazione ha ridisegnato i consumi degli italiani. E’ quanto rileva l’indagine di Altroconsumo che ha fotografato la situazione delle famiglie italiane in questo momento, confermando come le abitudini degli italiani siano notevolmente cambiate in molti contesti. l’inflazione ridisegna i consumi l’inflazione dei prezzi dovuto al Covid, da fenomeno passeggero quale sembrava essere, si è trasformata in una situazione strutturale che non si vedeva da almeno trent’anni. Le cause dell’aumento generalizzato dei prezzi sono dovute all’incremento del costo dell’energia e delle materie prime, esacerbate dalla guerra in Ucraina. I ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 1 giugno 2022) Daidomestici alla, dall’alimentazione allo shopping, dal tempo libero all’assistenza sanitaria:hato idegli italiani. E’ quanto rileva l’indagine di Altroconsumo che ha fotografato la situazione delle famiglie italiane in questo momento, confermando come le abitudini degli italiani siano notevolmente cambiate in molti contesti.dei prezzi dovuto al Covid, da fenomeno passeggero quale sembrava essere, si è trasformata in una situazione strutturale che non si vedeva da almeno trent’anni. Le cause dell’aumento generalizzato dei prezzi sono dovute all’incremento del costo dell’energia e delle materie prime, esacerbate dalla guerra in Ucraina. I ...

