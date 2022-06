Calcio: Elliott, ‘RedBird per il Milan ha la nostra stessa visione, il meglio deve ancora venire’ (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. – (Adnkronos) – “E’ il momento giusto per condividere con voi i dettagli di un cambiamento nell’assetto societario del club: abbiamo concordato di trasferire la partecipazione di controllo di Elliott in AC Milan a RedBird Capital Partners allo stesso tempo rimanendo un investitore rilevante nella società anche mantenendo rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. RedBird vede nel Milan le stesse opportunità che abbiamo visto noi. Nel passare il testimone abbiamo sottolineato tre valori fondamentali: stessi traguardi, continuità di intenti e solidità finanziaria. Alla luce di questi punti concordati e sulla base dell’eccellente track record in investimenti sportivi, riteniamo che RedBird sia perfettamente posizionato per portare avanti una visione per il Milan che ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022)o, 1 giu. – (Adnkronos) – “E’ il momento giusto per condividere con voi i dettagli di un cambiamento nell’assetto societario del club: abbiamo concordato di trasferire la partecipazione di controllo diin ACa RedBird Capital Partners allo stesso tempo rimanendo un investitore rilevante nella società anche mantenendo rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. RedBird vede nelle stesse opportunità che abbiamo visto noi. Nel passare il testimone abbiamo sottolineato tre valori fondamentali: stessi traguardi, continuità di intenti e solidità finanziaria. Alla luce di questi punti concordati e sulla base dell’eccellente track record in investimenti sportivi, riteniamo che RedBird sia perfettamente posizionato per portare avanti unaper ilche ...

