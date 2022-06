Bearzot a Gentile | ' Diego è tuo!' E gli azzurri si lanciarono verso il Mondiale

Advertising

Il "vecio" si presentò in camera a sorpresa. "Claudio, te la sentiresti di marcare Maradona". Claudionon aveva paura di niente, ma quelle parole del c.t. gli gelarono il sangue per qualche secondo. Insigne: "Voglio alzare questo trofeo per Napoli e per Maradona" Non perderti le Newsletter di ...Come andò,"Andò che due sere prima di quella partitae mi disse: ti ho visto bene, sei di nuovo in condizione, te la senti di marcare Maradona". Ma non era Kempes il tuo uomo "Sì, ...Le parole di Claudio Gentile a Il Giornale: 'Al fischio finale scappò via. Gallego aveva l'unghia del mignolo lunga di quattro cinque centimetri, la conficcava sul collo di Paolo'.Al Giornale: «Al fischio finale scappò via. Gallego aveva l’unghia del mignolo lunga di quattro cinque centimetri, la conficcava sul collo di Paolo».