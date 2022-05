Beach volley, World Tour 2022 Jurmala. Nicolai/Cottava vogliono la terza qualificazione consecutiva. Ranghieri/Lupo in main draw (Di mercoledì 1 giugno 2022) Due le coppie italiane iscritte al secondo Elite 16 consecutivo in programma a Jurmala in Lettonia. Nel tabellone principale per la prima volta sono inseriti Daniele Lupo e Alex Ranghieri, mentre devono ancora passare da qualificazioni complicate Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che sono in campo domani. Alle 13 Nicolai/Cottafava scendono in campo per un match del primo turno di qualificazioni che li vede nettamente favoriti contro i padroni di casa lettoni Stankevics/Puskundiz, coppia con pochissima esperienza nel circuito mondiale. La coppia vincente di questa sfida affronterà nella sfida decisiva per l’ingresso in main draw con la vincente di Metral/Haussener (Svizzera) contro i polacchi Kantor/Rudol. Lupo/Ranghieri, invece, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Due le coppie italiane iscritte al secondo Elite 16 consecutivo in programma ain Lettonia. Nel tabellone principale per la prima volta sono inseriti Danielee Alex, mentre devono ancora passare da qualificazioni complicate Paoloe Samuele Cottafava che sono in campo domani. Alle 13/Cottafava scendono in campo per un match del primo turno di qualificazioni che li vede nettamente favoriti contro i padroni di casa lettoni Stankevics/Puskundiz, coppia con pochissima esperienza nel circuito mondiale. La coppia vincente di questa sfida affronterà nella sfida decisiva per l’ingresso incon la vincente di Metral/Haussener (Svizzera) contro i polacchi Kantor/Rudol., invece, ...

