Bambino caduto dal balcone | per i pm gesto volontario Le parole shock della babysitter | «Ora è libero»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 giugno 2022) «Il bimbo ora è finalmente». Sarebbero queste lepronunciate sul davanzalefinestra da Monica Santi, la32enne accusata di aver deliberatamente fatto cadere un bimbo di 13 mesi dal secondo piano di un’abitazione a Soliera, nel Modenese. Ilè ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni gravi, ma stabili. La frasedonna sarebbe stata riferita da vicini che l’hanno vista immobile, davanti alla finestra, ieri mattina. La 32enne è stata interrogata ieri ma, in stato confusionale, non sarebbe stata in grado di ricostruire i fatti. Al contempo, è emersa una nuova testimonianza sul caso che, secondo i Carabinieri, costituisce un elemento a carico32enne arrestata. È quella ...