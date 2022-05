WWE | Vince McMahon “punisce” Theory? A HIAC in palio il titolo Us

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 31 maggio 2022) Pensava di cavarsela sfruttando la furbizia, manon ha fatto i conti con. Infatti il campione Us ha sconfitto Mustafa Ali durante la puntata di Raw della scorsa notte, ma con l’astuzia. E così sullo stage è apparso Adam Pearce che, per conto del Chairman, ha annunciato che a Hell In A Cell il campione dovrà nuovamente difendere la cintura contro Ali. La vittoria di.@AliWWE is doing everything he can to win the #USTitle, but @1 might be too much this time around. #WWERaw pic.twitter.com/CcOcueITCS— WWE (@WWE) May 31, 2022 L’annuncio della WWE Can @AliWWE become the NEW #USChampion this Sunday at #or is it @1's World? pic.twitter.com/ahveNnej1c— WWE (@WWE) May 31, 2022